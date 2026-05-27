7人組グループ・Hey! Say! JUMPの八乙女光が7月5日、宮城・楽天モバイル 最強パーク宮城で開催される楽天イーグルスと日本ハムファイターズ戦で、セレモニアルピッチを行う。楽天野球団がきょう27日、発表した。【写真】素敵！シックなジャケット姿で登場した八乙女光八乙女は、2023年から4年連続の登場となる。当日はセレモニアルピッチのほか、試合前のステージやイニング間のイベントにも登場する。なお、当日はファンク