全国屈指の超進学校・灘高で熱き筋肉の戦いが繰り広げられていた。文化祭での定番ステージで肉体美を競い合う「筋肉王」を今年も開催。勉強と部活に励みながら、筋トレにも打ち込むマッチョ高校生たちに迫った。校内に足を運ぶと、灘高の“筋肉戦士”が職員室の前で集結していた。Ｔシャツの袖から筋張った腕をのぞかせる。３週間前に戦いを終えた生徒たちの肉体からは筋肉愛がにじみ出ていた。昨年の卒業生の約半数が東大、