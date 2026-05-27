気温も湿度も高くなるこれからの季節は、メイクのベタつきや崩れが気になりやすいもの。そんな夏の悩みに寄り添ってくれるのが、Chacott COSMETICSの人気“クールシリーズ”です。毎年支持を集める夏季限定ラインに、2026年は新作フェイスパウダー「チャコット コンプレクションクリエイターN クール」が仲間入り♡ひんやりとした使い心地と透明感のある仕上がりで、暑い日も心地よくメイクを