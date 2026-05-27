お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が、29日放送のNHK『あさイチ』（前8：15）に出演、『プレミアムトーク』初登場を果たす。【写真】200人と！サイン本お渡し会を行った若林正恭初小説『青天（あおてん）』話題の若林。同書はアメフトをする高校生の物語だが、その背景にあるのは「中年の危機」（？）。さらに、仲よしの作家・西加奈子が語る素顔エピソードも飛び出す。この日の放送では、『特選！エンタ』に8人組ダンス＆