【ヒューストン共同】米主要メディアは26日、南部テキサス州の連邦上院選に向けた与党共和党の予備選の決選投票で、トランプ大統領が支持する米国第一主義運動「MAGA」派のパクストン州司法長官が勝利を確実にしたと伝えた。