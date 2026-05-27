航空、鉄道各社が、広々としたシートや個室タイプなど新型の座席を相次いで導入している。「タイパ」（時間対効果）を意識する人が増えたのを背景に、移動中にしっかり休息を取ったり、仕事を済ませたりしたいといった、需要の多様化に対応するためだ。人口減で乗客数の大幅な伸びが期待できないため、客単価を引き上げる狙いもある。（仁木翔大）横幅２倍全日本空輸は４月、国際線の中型機の座席を刷新した。エコノミークラス