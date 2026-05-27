日本相撲協会は27日、東京・両国国技館で大相撲名古屋場所（7月12日初日・IGアリーナ）の番付編成会議を開き、鳥取城北高出身の嵐富士（21）＝本名松井奏凪人、福岡県出身、伊勢ケ浜部屋＝の新十両昇進を決めた。再十両はいなかった。嵐富士は2024年春場所に幕下最下位格付け出しで初土俵。伊勢ケ浜部屋で9人目の現役関取となる。福岡県出身では11年名古屋場所の飛天龍以来の新十両誕生。22年夏場所の松鳳山を最後に不在だった