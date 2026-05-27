「ドジャース−ロッキーズ」（２６日、ロサンゼルス）ロッキーズの菅野智之投手が練習後に取材に応じ、電撃辞任した古巣・巨人の阿部慎之助監督について言及した。「僕が軽々しく発言することは違うと思うんで。ジャイアンツの選手たちはまだシーズンが残っていると思いますし、支障なく最後までしっかり戦ってほしいなと思います」と語った菅野。現役時代にバッテリーを組み、２０２４年はエースと監督としてリーグ制覇へ導