パティシエの鎧塚俊彦氏（60）が27日までにインスタグラムを更新。娘に対する暴行容疑で巨人の監督を辞任した阿部慎之助前監督（47）とその家族にエールを送った。鎧塚氏は「阿部前監督の件につきましては、暴力は決して許されるものではないという大前提の上で」と前置きした上で、「被害者とされる方、加害者とされる方、そして関係者の皆様すべてが、これ以上この件が広がる事を望んでいないと伺っております。だからこそ、どう