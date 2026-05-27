女優の山下リオ（33）が27日までにXを更新。東京・渋谷での出来事についてつづり、反響を呼んでいる。「渋谷でスカウトされました。笑」と報告。思わぬの出来事に「新人女優として、デビューさせてもらえますかね？」とちゃめっ気たっぷりにつづった。この投稿は27日午前9時30分までに表示回数が96万回を超え、フォロワーからは「顔の売れてる新人女優ですね(笑)」「新人にしては、演技うますぎやからダメ！」「そのスカウトマンは