老後資金に不安はなく、年金収入も一定程度あり、経済的には安定した生活を送っている――そう見える家庭でも、子どもの自立問題に長年悩み続けているケースがあります。特に、親に十分な資産があることで、子どもが「働かなくても生活できる」と考え、結果として長期間にわたり親へ依存してしまうことも少なくありません。今回はトータルマネーコンサルタント・CFPの新井智美氏が、こうした問題に対する解決策や注意点について解