今年に入ってから三重県内での交通死亡事故が増加していることを受け26日、県内全域で、警察による一斉の交通指導取り締まりが行われました。県内では、3月未に新名神のトンネルで発生した子ども3人を含む6人が死亡した大型トラックの追突事故をはじめ、5月21日には名阪国道のトンネルの入口壁面に大型トラックが衝突して死者が出るなど、今年に入り交通死亡事故が増加しています。これを受けて三重県警察と18の警察署の署員ら合わ