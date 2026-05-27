市町が行う子育て事業を支援しようと三重県は、県が行っている子育て事業の応援総合補助金で、今年度は県内すべての市町のあわせて93の事業に対して補助金を交付すると発表しました。また今年度は働く子育て世帯を支える子どもの居場所づくりのための補助金が新設され、四日市市など7つの市町に補助金が交付されることになりました。「みえ子ども・子育て総合補助金」は三重県が2023年度から行っているもので、市町が行う子育て支