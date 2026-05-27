G7伊勢志摩サミットが開催されて26日で10年を迎えます。世界の首脳が集ったあの舞台で三重県四日市市の伝統工芸品が注目を集めました。四日市市で300年以上の歴史がある伝統産業、萬古焼。繊細な細工を施した紫泥急須などで知られる萬古焼作家清水醉月さん（82）。明治後期から続く窯元の家に生まれた清水さんは1992年に三代目・醉月を襲名。陶芸歴は60年以上に及びます。去年2月には卓越した技法を持つ作家として「萬古焼紫泥急須