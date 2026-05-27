私はユカリ。ゴミ袋を投げたことを父から指摘された夫は、弁解を始めました。父は冷静に、「もし重くて危険な物だったら投げたか？」と問い詰めます。夫が即座に否定すると、父は「ではゴミ袋なら投げてもいいと判断したということか」と畳みかけました。言い負かされて、顔面蒼白で言葉を失う夫。父が出ていくように告げ、夫は何も言えず去っていきました。私は父への感謝でいっぱいになり、安堵しつつも複雑な気持ちでした。私は