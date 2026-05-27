小学生のママが抱える問題の1つが、子どものお留守番についてではないでしょうか。ママスタコミュニティに、「小学生は、何年生からお留守番ができるの？」という内容の質問が寄せられました。投稿者さんには小学校5年生のお子さんがいるそうです。『同じ職場の人に「夜や1日留守番は心配だけれど、4時間くらいなら1人で留守番ができるんじゃない？」と言われた』このコメントからも、投稿者さんはお子さんに1人でお留守番をさせて