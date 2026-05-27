〜 2025年度「本社機能移転状況」調査 〜2025年度（4月-3月）に他都道府県へ本社（本社機能）を移転した企業は1万7,274社（前年度比6.1％増）で、伸び率は前年度の18.7％増から鈍化したが、3年連続で増加したことがわかった。深刻な人手不足や上昇が続くオフィス賃料などのコスト抑制、地方マーケットの開拓などを背景に、本社（本社機能）の置き場所を見直す動きが続いている。地区別で転入超過数（転入数−転出数）が多か