読売テレビの佐藤佳奈アナウンサー（29）が27日、自身のSNSを更新し、7月末に退社することを発表した。【写真】読売テレビ・佐藤佳奈アナ、感謝のメッセージ読売テレビ社屋の写真も佐藤アナは、7月31日をもって退社し、“新しい道”へ進むと報告。「あたたかい場所で、信頼できる仲間と出会い、たくさんの挑戦をさせていただき、本当に幸せな7年間でした」とつづり、インスタグラムには読売テレビ社屋の写真を添えるなど、読