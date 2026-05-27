「永世竜王」資格保持者で将棋のトップ棋士である渡辺明九段が２７日、東京・将棋会館での王将戦で復帰戦に臨んだ。昨年９月から膝の前十字靭帯損傷の術後障害で休場していた渡辺九段は、復帰対局の鈴木大介九段戦を椅子対局ではなく、畳に正座の通常スタイルで指した。さっそうと歩いて特別対局室に入った渡辺九段は、久々の対局ということもあってか、記録係に「そういえば、お盆はどこにありましたか」と尋ね、照れ笑いを浮