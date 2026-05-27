元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が26日、Xを更新。現行犯逮捕された（その後釈放）元巨人阿部慎之助氏（47）の監督辞任が発表された件をめぐり、私見をつづった。阿部監督は25日、18歳の長女に対する暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕された。東京都渋谷区内の自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして、仲裁に入った。しかし、娘に言い返されたことで「カッとなった」などと供述している。仲裁した際にたたかれた