声優下野紘が27日までにXを更新。自身の“戦友”だという同業者の廃業に思いをつづった。下野は「また一人、戦友と言っても過言ではない人が、この業界を辞めるらしい…」と言及。その人物の名前など詳細は記さなかったが「仕方ないのは分かってるけど…切ないね…」と複雑な思いを吐露した。声優をめぐっては、23年10月から開始されたインボイス（請求書）制度に反対する声が多数あがったほか、昨今は生成AIによる声の無断利用な