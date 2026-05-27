大雨の影響などで、鹿児島県内の空の便に乱れが出ています。 日本航空によりますと27日午前9時半現在、鹿児島空港と種子島を結ぶ1往復2便が悪天候のため欠航となっています。 また、機体整備のため鹿児島と奄美や徳之島を結ぶ5便が欠航しています。 ・ ・ ・