【モデルプレス＝2026/05/27】Snow Manの目黒蓮がナレーションを務めるキッコーマンの「いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ（通称“しぼ生”）の新レシピ動画「しぼ生だけで旨くなる ズッキーニステーキ」篇（春夏版）、「しぼ生だけで旨くなる れんこんステーキ」篇（秋冬版）が、5月27日より公開される。【写真】目黒蓮「ザク」「スッスッ」「ジュワアアア」に臨場感あるナレーションをプラス◆目黒蓮、レシピ動画ナレーションに