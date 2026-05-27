子供が抱える「発達障害」とはどのような病気なの？ 内在化障害と外在化障害 しばしば発達障害の子どもは、成長していく過程で新たな精神疾患を発症することがあり、これを二次障害と呼びます。発達障害は、その特性から周囲に受け入れられず、心に傷を負う機会が少なくありません。「周囲ができていることが自分にはできない」という劣等感、「集団生活になじめない」という孤独感など、さまざまな困りごとが重なり、精神的に