花は、朝/日中/夕と咲く時間帯が違うワケ 花に思いを重ねることは自由だが、花にとって色や香りは虫や鳥を招いて、受粉を成功させるためのしかけだ。 昆虫は人間の見る目と違い、紫外線の目で花を見ている。そのため蜜のありかがすぐわかり、受粉の成功率が高まるというわけだ。 鳥は人間と同じように色を見ているが、鼻が利かないので、色だけに頼る。 さまざまな花は、朝、日中、夕と咲く時間帯が違うが、昆虫の活動に合