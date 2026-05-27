ダイエットや健康が目的でも必要不可欠！健康的な体を作る為に脂質が最重要なワケ 脂質は生きていくために必須な栄養素 ダイエットや健康を考えると、「油はなるべく控えたほうがいい」というイメージを持っているのではないでしょうか？もちろん、油の摂り過ぎはけっしていいことではありません。 しかし、油＝脂質は糖質やタンパク質と並ぶ三大栄養素のひとつで、生きていくために必ず摂らなければならないもので