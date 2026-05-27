植田日銀総裁原油高警戒も政策について言及なしやや円売り 植田日銀総裁は原油価格の上昇が様々な影響を及ぼす可能性があるとしつつも、原油価格単独で見るべきではないと語った。重要な変数は、賃金やインフレ期待、需要状況、為替レートだと指摘。 講演内容はややタカ派ではあったが6月利上げの可能性に言及しなかったため、やや円売りで反応。