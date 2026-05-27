ＴＢＳの南後杏子アナウンサーが２７日、同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。スタジオでは「お目覚め脳シャキ！クイズ」のコーナーで１番が牛のイラスト、２番にロバのイラスト、３番に羊のイラストが表示され「資格を持っている動物は」と出題した。総合司会で同局の安住紳一郎アナら出演者が「資格を言い換えるんですかね？」など答えを考えている中で南後アナが「ロバってロは四角