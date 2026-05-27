◆米大リーグレッドソックス―ブレーブス（２６日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は「５番・ＤＨ」で先発出場。２―５で３点差を追う６回無死一塁の場面で、４番・コントレラスのファウルボールが吉田を直撃するアクシデントが起きた。ブレーブスの２番手フェンテスの初球。スイングしたコントレラスの打球がバックネット方向へ。ネクストバッターズサークルで