日本相撲協会は２７日、引退力士を発表した。夏場所を制した小結・若隆景（荒汐）、幕内・若元春（荒汐）の兄で元幕下・若隆元（荒汐）が引退し、若者頭になる。主な引退力士は以下の通り。元幕内・剣翔（追手風）、元十両・勇磨（阿武松）、富士の山（藤島）、朝大洞（高砂）、琴羽黒、琴ノ藤（ともに佐渡ケ嶽）、坂井（大嶽）、毅ノ司（雷）、龍勢旺（芝田山）、高馬山、高倉山（ともに尾上）、薩摩桜（式秀）、武田（中村）