読売テレビの佐藤佳奈アナウンサーが２７日に自身のインスタグラムを更新し、７月末で退社することを報告した。「私佐藤佳奈は、7月31日をもって読売テレビを退社いたします。新しい道に進むことを決めました」と伝えた。「あたたかい場所で、信頼できる仲間と出会い、たくさんの挑戦をさせていただき、本当に幸せな7年間でした。今後の活動については、お伝えできるタイミングで改めてご報告させていただきます」とした。そ