日本相撲協会は27日、元幕下・若隆元（34）＝本名大波渡、荒汐部屋＝の引退を発表した。今後は若者頭として相撲協会に残る。福島市出身で父は元幕下・若信夫の大波政志さん。2009年九州場所で初土俵を踏んだ。後に入門する次男の若元春、三男・若隆景と「大波3兄弟」として活躍し、3兄弟同時関取を目指したが、ケガもあり引退を決断した。夏場所は西幕下52枚で全休。最高位は東幕下7枚目だった。しこ名は「三本の矢」の逸話