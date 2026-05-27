きょう27日の関東は、雲が多いながらも晴れ間があり、きのう26日以上に蒸し暑くなるでしょう。そして、29日(金)以降は一段と暑さが厳しくなる見込みで、30℃以上の真夏日が続出しそうです。■ムシムシ…きのう以上に“不快な暑さ”27日（水）の関東は、日の差す時間はあるものの、全般に雲が広がりやすいでしょう。ただ、日差しが少なくても気温は上がる見込みで、最高気温は、前橋や熊谷で29℃、東京都心や宇都宮で28℃と、各地7