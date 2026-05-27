公式ファンプラットフォーム・Weverseを運営する「Weverse Company」は、ヤン・ジュイル氏を新代表取締役に任命した。ヤンは、6月1日にWeverse Company 代表取締役に就任する。【ライブ写真】美しすぎる…！芸術的なパフォーマンスを披露した&TEAM新たな代表取締役の選任は、Weverseがファンダムプラットフォーム分野を切り開いたリーディングブランドとして、サービスを一層高度化し、事業実行力を強化することを目的とし