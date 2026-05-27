タレントのスマイリーキクチ（54）が27日までにXを更新。巨人の阿部慎之助前監督（47）とその家族をめぐる騒動について、SNSなどでの発信の自粛を呼びかけた。キクチは「阿部慎之助前監督が辞任された。訴えたのは18歳の娘さんで」と言及。「これ以上騒ぐと学校にも行きづらいし、大学受験とか今後の進路に影響するかも」と推測し、「原因が姉妹のケンカなら妹さんも責任を感じる」と推し量った。続けて「SNSにある情報は憶測です