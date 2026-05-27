ミニストップは、2026年5月26日から6月1日までの期間、「1個買うと1個もらえる」キャンペーンを実施しています。お茶やジュースの無料券も1つめの対象商品は、コカ・コーラ「綾鷹 濃い緑茶」（650ml）です。1本購入すると、「綾鷹 濃いほうじ茶」「やかんの麦茶」（各650ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。2つめの対象商品は、アサヒ飲料「三ツ矢特濃 グレープスカッシュ」（500ml）。1本購入すると、「三ツ矢