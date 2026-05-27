◆■「自分に対してよくやったと言いたい」 5月26日、横浜アリーナで「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」GAME3が行われ、長崎ヴェルカが72－64で琉球ゴールデンキングスに勝利。Bリーグ参戦5年目にして初優勝を果たした。 今シーズンB1最高勝率をマークした長崎は、優勝がかかった一戦で立ち上がりから堅守を発揮し、試合のペースを握った。馬場雄大がファウ