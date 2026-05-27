ウエストホールディングスが急反発し、年初来高値を更新した。日本経済新聞電子版が２６日夜、「太陽光開発大手のウエストホールディングスはＭＵＦＧファイナンス＆リーシング（ＭＵＦＬ、旧東銀リース）と組み、企業の太陽光導入支援を始めた」と報じた。収益貢献を期待した買いが入ったようだ。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ傘下のＭＵＦＬは脱炭素関連サービスに特化した営業部を