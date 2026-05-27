オリンパスは３日ぶりに大幅反発している。２６日の取引終了後、イスラエルの医療機器メーカー、ＢｉｏＰｒｏｔｅｃｔを６月１日に完全子会社化すると発表しており、材料視した買いが集まっている。ＢｉｏＰｒｏｔｅｃｔは放射線治療や外科手術で健常組織を保護するインプラント技術を開発している。オリンパスは今回の買収を通じ、内視鏡医療に関連する周辺治療領域でのポートフォリオを拡大し、前立腺がんを