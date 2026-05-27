ＶＲＡＩＮＳｏｌｕｔｉｏｎが３日ぶりに反発している。午前９時５分ごろ、大手半導体セラミックスメーカーからＡＩ外観・３Ｄ形状測定検査システムの大型受注を獲得したと発表したことが好感されている。受注金額は概算で２～３億円としており、今回は国内１工場の複数ラインへの導入で、今後は他ラインへの横展開も視野に入れた連携を進めるとしている。 出所：MINKABU PRESS