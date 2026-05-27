6月26日に日米同時公開されるDCユニバースの新作映画『スーパーガール』の新ビジュアルが公開された。 参考：スーパードッグ・クリプトとのファンキーな姿も『スーパーガール』場面写真公開 本作は、2022年にDCスタジオの共同CEOに就任したジェームズ・ガンによる、『スーパーマン』に続くDCユニバース最新作。スーパー