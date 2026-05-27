がん治療の飛躍的な進歩により患者さんの生存期間が大きく延びる一方、患者さんやその家族が直面する「時間毒性（タイム・トキシシティ）」という新たな課題に近年注目が集まっています。ジョンソン・エンド・ジョンソンは、「肺がん患者さんやご家族にとって、治療における『時間毒性』を減らすことの意義」と題したプレスセミナーを2026年4月に東京都内で開催しました。本記事では、肺がん患者さんにとっての時間毒性の実