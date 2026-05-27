血液がんの一種である多発性骨髄腫と診断された宮川花子さんは、抗がん剤治療への不安を抱えながらも覚悟を決め、長い闘病に向き合うことになりました。治療は副作用との闘いや生活の大きな変化を伴い、決して簡単なものではありません。その中で、夫・宮川大助さんは自身の生活や仕事を調整しながら、花子さんを支え続けてきました。支え合いながら歩んできた治療の日々とはどのようなものだったのでしょうか。今回は、治療開始か