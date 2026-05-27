急な悪寒は単独で終わるものではなく、高熱・血圧低下・意識の混濁といった症状と重なりながら進行していくことがあります。また、敗血症には体温が下がる「低体温型」もあり、「熱がないから大丈夫」という判断が危険につながる場合もあります。全身状態を総合的に観察することの大切さを、ここで確認していきます。 監修医師：小林 誠人（医師）■略歴 1994年 鳥取大学医学部医学科卒業 同年 鳥取大学医学部第１外科（一