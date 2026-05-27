開催：2026.5.27 会場：プログレッシブ・フィールド 結果：[ガーディアンズ] 3 - 6 [ナショナルズ] MLBの試合が27日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとナショナルズが対戦した。 ガーディアンズの先発投手はジョセフ・カンティーヨ、対するナショナルズの先発投手はケード・カバリで試合は開始した。 2回表、9番 キーバート・ルイーズ 4