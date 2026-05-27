【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ALPHA DRIVE ONEが、5月28日に発売される『ELLE Japan（エル・ジャポン）』7月号特別版の表紙に登場する。 ■SNSにてコンテンツも公開予定 韓国Mnetのグローバルオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生し、デビューミニアルバムがいきなりミリオンセラーを記録するなど、世界中から熱い視線を集めるK-POPボーイズグループ、ALPHA DRIVE