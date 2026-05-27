【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの目黒蓮がナレーションを務める、キッコーマン“いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ” （通称“しぼ生”）の新レシピ動画『しぼ生だけで旨くなる ズッキーニステーキ』篇（春夏版）、『しぼ生だけで旨くなる れんこんステーキ』篇（秋冬版）が公開された。 ■「つくってみたいなって思いながらナレーションしました」（目黒蓮） 本レ