27日10時現在の日経平均株価は前日比764.79円（1.18％）高の6万5760.88円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は636、値下がりは877、変わらずは49。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を267.51円押し上げている。次いでアドテスト が242.57円、ファストリ が192.28円、信越化 が77.77円、ＴＤＫ が50.28円と続く。 マイナス寄与度は203.55円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アステラス が19.28