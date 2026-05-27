J-WAVE『SPARK』（毎週月〜木 深0：00）の6月2日放送回に、お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（高＝はしごだか）がゲスト出演することが決定した。ナビゲーターを務めるKing Gnu・新井和輝との共演が実現し、さらにKing Gnuのドラマー・勢喜遊もゲスト参加する。【写真あり】常田大希がMステ出番後“子どもKing Gnu”たちとの記念ショットを公開『SPARK』はJ-WAVEで毎週月曜〜木曜深夜0時から放送されている番組で、毎週