「ドジャース−ロッキーズ」（２６日、ロサンゼルス）ドジャースのウィル・スミス捕手が練習開始前の午前中にドジャースタジアムで小学生１３０人を対象とした野球教室を開催した。第３子を妊娠中のカラ夫人と一緒に野球教室を主宰したスミス。この日はスタメン出場ながら時間を惜しんで野球の底辺拡大に尽力した。身重のカラ夫人と並んで野球を楽しむ子どもたちを見つめる様子にファンからも反響の声があがった。「本当の